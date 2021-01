El intendente de Encarnación, Luis Yd, había dado positivo a la prueba del Covid días atrás. El mismo defendió tras la viralización de un video en el que se lo ve bailando y sin el tapabocas puesto. Expresó que ya no tiene coronavirus y que tiene el alta médico firmado. "Por unos cuantos meses no me voy a volver a contagiar, es lo que dice la ciencia", dijo.