Julio Ibarrola, marido de la enfermera Michelle Cristhiane Zarza, quien falleció por COVID-19, manifestó que luego de la muerte de su esposa un amigo cercano le contó que hubo una “orden de arriba” para que su señora no sea trasladada a Asunción y fallezca en el Hospital de Coronel Oviedo. Sin embargo, la misma fue trasladada al hospital San Pablo donde falleció finalmente este domingo y dejó a una pequeña de 6 meses que lucha por su vida.

“En corone Oviedo, este jueves que pasó, un compañero mío, un amigo, eternamente agradecido, me contó de fuente confiable, este señor tiene muchos contactos, no digo el nombre para no crearle problemas y reservarle (…) me llama el jueves y me dice ‘te voy a contar algo que no te pude contar los otros días porque estaban gravísima las cosas, ahora que está bien tu señora te voy a contar algo: vino una orden de arriba, no de Oviedo, para que tu señora muera no más ya en Oviedo, para que no se traslade más’”, contó a Radio Ñandutí. Asimismo mencionó que ya hay nombres sin embargo prefirió reservar por el momento.

«Esa orden vino de Salud Pública, del hospital. Es super grave. Había una cama libre en Oviedo. Me dijeron ‘tenés contacto’ y dijimos que sí y movimos todo. Pero la orden tenía que ser de la directora regional y ella no autorizó que se use esa cama”, refirió

«Suena a negligencia. En horas más, días más, vamos a estar decidiendo qué hacer. Estamos recabando información”, manifestó.

El hombre relató que la historia comenzó en la Ciudad de Caaguazú el pasado domingo 13 de diciembre del año pasado. Su esposa, Michelle Cristhiane Zarza, de 37 años, una licenciada en enfermería del Hospital Distrital de Caaguazú, empezó a sentir síntomas de COVID-19. Fue a consultar en el Hospital de Caaguazú y que le dijeron “andá no más toma tu paracetamol y tu vitamina C”. La mujer empeoró y el lunes vivieron al mencionado nosocomio y la respuesta fue la misma. Llegó al punto de que la mujer tuvo complicaciones para respirar. Fue atendida después de que el marido se peleó con los personales de blanco.

El miércoles 16 se le hizo el hisopado y el jueves tuvieron el resultado positivo de COVID-19. «En la víspera de la Navidad se la traslada a Coronel Oviedo porque los doctores de Caaguazú no podían controlar su taquicardia. Esa semana del Año Nuevo, martes comenzó todo mi calvario”, dijo.

«El lunes estaba bien, el martes empezó y los doctores me dijeron que se tenía que trasladar (a Asunción). Se consiguió después de mucho buscar un lugar en el Hospital San Pablo. Me dijeron que se la tenía que intubar porque en caso contrario no llegaba. Con dos paramédicos vinieron a Asunción y mi señora llegó a las 12:00 sin signos de vida. La reanimaron (…), la metieron a terapia, estaba mejorando. El viernes ya le sacaron de terapia. El sábado empezó todito. Ella empezó a orinar más y las pupilas se estaban dilatando «, refirió.

«Desde adentro a las 18:00 horas se reunieron las pediatras y otros y decidieron sacarla el bebé y ella está luchando. Hoy me dijeron que está bien», contó y agregó que su beba actualmente está luchando por su vida y que le informaron que está bien. «La bebé está luchando, está en la incubadora. Se llama María Christiane», mencionó.