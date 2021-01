Hora Pico Todo el día

Hugo Navarro es un cilcista que denunció el robo de su bicicleta en la zona de la Costanera Norte. El hecho ocurrió el sábado en horas del mediodía. El joven mencionó que hasta el momento los responsables no fueron aprehendidos, pero si ya fueron identificados.

Navarro relató que el hecho ocurrió a su salida de la Costanera Norte, tras haber hecho su recorrido. Agregó que se encontró con dos personas que pasaban cruzando la calle y que una de ellas se abalanzó sobre él echándolo de su bicicleta.

«Lo que hice fue reducir la velocidad para no embestirles y al llegar se notaba que no tenían intención de evitarme. Noté que algo raro pasaba, entonces lo que hice fue tratar de desviar, había tráfico y no pude. Uno se me abalanza y me tira, me caigo. Mi reacción fue levantarme rápido como para que no me haga algo, entonces agarra la bicicleta y se va corriendo. Ahí un vehículo para y me dice para perseguirle y comienza la persecución», expresó.

Asimismo indicó que los mismos ya fueron identificados tras los datos proporcionados por los vecinos de la zona, pero que la Policía seguirá aguardando una orden para allanar el lugar.