El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

Todo el día Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo

Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo Facebook

Facebook Twitter

El asesor político de la Presidencia de la República, Daniel Centurión se refirió al caso PDVSA y dijo que inició dentro del proceso de recuperación de activos internacionales por parte del gobierno interino de Venezuela. Agregó que tras la propuesta hecha por la petrolera venezolana, el jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor exigió la personería jurídica y al comprobarse de que estaba “difusa” se “archivó” el planteamiento y no se avanzó.

El ministro dijo que las personas que ejerzan cargos públicos tienen que estar permanentemente preparadas para ser interpeladas y más aún cuando se generan dudas, refiriéndose al jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor.

Centurión explicó que lo que ocurrió fue dentro de un proceso de una decisión del gobierno interino de Juan Guaidó, que es reconocido por Paraguay al igual que muchos países de la región.

“Empezó la búsqueda de la recuperación de capital venezolana en el extranjero que creo que suma algo así como USD 40.000 millones (…) Dentro de esa recuperación existía la deuda que está controvertida por una demanda de PDVSA, una demanda arbitral que se está gestando en París que aún no ha sido resuelta y USD 269 millones de deuda con PDVSA que reclama PDVSA”, refirió el ministro.

Relacionada: PDVSA: Villamayor afirma que propuesta de acuerdo que no avanzó porque era impracticable

En el marco de esa recuperación de activos, así como en otros países lo está haciendo el gobierno, plantearon al Paraguay una quita del 50% sin intereses y sin costo. El planteamiento se realizó a través del jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, señaló.

Lea también: Diputado dice que Villamayor debe presentar informes por el caso PDVSA y no descarta interpelación

“Finalmente qué ocurre, que el jefe de Gabinete primero exige la personería jurídica, porque uno tiene que tener la representación activa, imagínese que nosotros por más que sea atractiva una propuesta vayamos a operar con gente que no tiene personería jurídica, no tiene la representación activa, evidentemente estás tirando tu dinero, entonces eso es lo que contesta Juan Ernesto Villamayor y finalmente tiene una coyuntura hoy Venezuela por la situación que estás viendo con el gobierno de facto de Maduro con el gobierno interino de Juan Guaidó, al no identificarse esa representación entonces evidentemente la propuesta realizada por los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó es archivada. Es eso es lo que ocurrió y terminó allí”, explicó.

Por otro lado, reafirmó que el Gobierno Nacional reconoce a Guidó como el legítimo presidente de Venezuela. “El Paraguay reconoce al gobierno interino de Juan Guaidó, para nosotros él es el legítimo presidente así como nosotros otros países de la región y lo que se hizo dentro de ese proceso es la correspondencia tiene que ser recibida una propuesta que fue recibida pero finalmente cuando se hace el análisis jurídico evidentemente se concluye que la representación activa estaba difusa, no era clara, entonces se decide archivar esa petición y finalmente no se avanza en la propuesta realizada por el gobierno interino de Venezuela ejercido por Juan Guaidó”, dijo.

Relacionada: PDVSA: Supuestas negociaciones revelan estado de improvisación y política exterior «entreguista» del país, según Kattya