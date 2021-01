3 por 3 Todo el día

El cónsul paraguayo en Formosa, Fernando Acosta manifestó que la provincia volvió a la fase 1 de la cuarentena por la preocupación de las autoridades locales por el aumento de contagios con el COVID-19 registrado en los últimos días.

La provincia informó que, a partir del brote detectado en su ciudad capital, «se dispuso el bloqueo sanitario y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio» en esa ciudad desde este mediodía hasta el 19 de enero.

El Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19 comunicó que «las personas deberán permanecer en sus residencias», con circulación limitada para «comprar alimentos, medicamentos y productos de limpieza» y, además, «quedan suspendidas las actividades de flexibilización dispuestas en la provincia».

El cónsul paraguayo dijo que en la provincia hay un poco más de 800 casos activos, de los cuales 12 se registraron en la capital.

En cuanto a lo que quieren ingresar a la provincia dijo que no hay restricción de circulación, pero lo que no se puede hacer es permanecer. “En principio conforme a los conversado con autoridades de la Provincia de Formosa el tránsito, la circulación no está restringido. Van a ser con un ingreso especial. Así como el comercio, todo lo que sea transporte y comercial eso si es vigente. Lo que no se puede hacer es permanecer en la provincia. Las personas que residimos aquí no podemos circular salvo algunos casos como el mío que soy diplomático que me puedo trasladar para casos urgentes y también los médicos y algunos otros profesionales”, explicó.

Además de Formosa, Chaco, La Pampa y municipios de Buenos Aires y Santa Fe también dispusieron en las últimas horas restricciones a la circulación de personas ante la suba de contagios de coronavirus, mientras que Santiago del Estero resolvió exigir hisopados para ingresar al distrito y la ciudad correntina de Mercedes decidió limitar el horario de entrada en los accesos.

Con información de Télam