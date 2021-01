Ruleta Rusa Todo el día

Ronald Osmar Orihuela Gómez, de 21 años, se encuentra desaparecido desde el 1 de enero. Olivia Gómez, madre del joven, lamentó que tras cinco días de búsqueda continúan sin rastros de su paradero. Relató que la última vez que vio a su hijo fue cuando salió de su vivienda para dirigirse al domicilio de su novia siendo aproximadamente las 04:00 horas del viernes a bordo del vehículo de su padre.

«Solía viajar por el interior del país por cuestiones laborales, todos los amigos colaboran en la investigación pero no hay noticias. Él es un chico alegre y noble, no creo que haya recibido amenazas. Ya pasaron cinco días, ya nos estamos desmoronando porque no sabemos nada de él. También nos desespera que la Fiscalía no nos diga nada», expresó.

«Él llevó su celular, pero después ya se apagó. No llevó sus documentos, vestía un short blanco y una remera blanca y salió descalzo de la casa. Si le ven a mi hijo o si ven el auto pedimos a la gente que nos ayude. Este es mi número 0984-205.619, pedimos por favor que nos ayuden porque no sabemos nada de él», afirmó.

Orihuela Gómez se encontraba a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo Spacio, de color plateado, con chapa OAP 836, año 2000.

En dicho contexto, los familiares formularon la denuncia y entorno al proceso investigativo el representante del Ministerio Público tomó varias declaraciones a los familiares del desaparecido, a personas cercanas al mismo y a su actual pareja.

El fiscal interviniente expidió búsqueda y localización del vehículo así como otras diligencias en torno a la desaparición del joven.