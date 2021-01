Franja Roja Todo el día

Las hijas del exvicepresidente Oscar Denis, secuestrado por el EPP brindaron un comunicado al cumplirse cuatro meses de la forzosa desaparición de su padre. "Exigimos resultados al gobierno nacional. Es preocupante que hasta la fecha el gobierno no tenga informaciones y resultados para nuestra familia como la familia de Félix Urbieta y Edelio Morínigo", expresó Beatriz Denis.

Beatriz añadió que hasta el momento no recibieron una comunicación oficial del gobierno sobre el por qué la Cruz Roja no podría intervenir.

«Agradecemos el trabajo pero hasta ahora no hay un resultado en concreto. Papá no desapareció, papá no se perdió. A papá se lo llevaron, se lo secuestró. o hay ningún avance. No sabemos nada. No conocemos nada de papá, no tenemos ese canal de comunicación que tanto queremos. Seguimos con la esperanza de que esto pueda terminar muy pronto», dijo.