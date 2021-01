Las Primeras noticias Todo el día

La doctora Dolly Valdez, de la Fundación Tesãi, refirió sobre el caso de la niña de 11 años embarazada en Ciudad del Este y sostuvo que “su cuerpito no esta preparado como para albergar a un bebé”. Agregó que desde el nosocomio se abocan en brindar la atención que requiere la menor.

«Todo embarazo en adolescentes es un embarazo de riesgo, más aún en ella, física ni mentalmente no están preparadas para estos tipos de eventos, son extremadamente jóvenes, su cuerpito no esta preparado como para albergar a un bebé. Es de alto riesgo porque su cuerpito no esta preparado, pero se le hace el tratamiento pertinente», afirmó.

«La niña no quedó internada, fue examinada por la ginecóloga de guardia, se le pidió todos los estudios pertinentes de acuerdo al estado de la niña, vamos a hacer seguimiento de su embarazo y la otra parte esta a cargo de la Defensoría», explicó.