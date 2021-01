Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín y Diego Martínez

Palo Rubín y Diego Martínez Facebook

Facebook Twitter

La presidenta de la Asociación de Empresas Proveedoras Paraguayas Proveedoras de Eventos (Aseppe), Sonia Cáceres, se enteró por Radio Ñandutí que el titular de IPS, Andrés Gubetich, se mostró en desacuerdo con el proyecto de ley que establece un régimen transitorio de aportes al IPS para los sectores gastronómico, eventos, hotelero, agencias de turismo y entretenimiento. Dijo que la dejó en shock y que fue como recibir un balde de agua fría.

«No puedo creer, es un balde de agua fría porque nosotros y gastronómicos somos los afectados, en todo momento hablamos con Halley. Acá alguien habrá movido sus hilos, no puede ser que el presidente de IPS haya dicho eso. Nosotros somos los más afectados. Me va a disculpar el señor, pero habrá recibido llamadas desde arriba. Me deja mucho ruido», dijo.

Aseguró que llegarán hasta el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, porque se había comprometido en acompañar el proyecto, que ya está en manos del Ejecutivo.