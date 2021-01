Hora Pico Todo el día

El director de Laboratorios Guayaki S.A, Juan Manuel Alarcón, manifestó que solicitaron el registro sanitario para distribuir en Paraguay la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Mencionó que actualmente cuentan con una cuota de vacunas otorgada por el Instituto Gamaleya para este enero y otra cuota para marzo, va a depender de cuánto tiempo se demore DINAVISA en aceptar el registro sanitario para distribuir las vacunas en el país.

«Nosotros presentamos los estudios clínicos que demuestran la eficacia de la vacuna. Estos documentos deben de venir de Rusia. Vamos a completar los sellos que faltan en la carpeta esta o la otra semana, pero eso no quiere decir que la vacuna no sea eficaz o que el acuerdo que tenemos no sea serio», explicó.

«¿Quién de nosotros no quiere ya volver a la normalidad? nosotros apuntamos a eso, a contribuir a la Salud Pública, eso es lo que queremos», expresó.