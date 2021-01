Zona Franca Todo el día

La presidenta de la Asociación de Empresas Proveedoras Paraguayas Proveedoras de Eventos (Aseppe), Sonia Cáceres, se mostró molesta por la falta de avances del sector en el marco del nuevo decreto contra el avance del COVID 19.

«Hay puntos que no se van a poder cumplir en las medidas, qué en las playas vas a poder controlar. La cuarentena es incoherente y fue selectiva. No hay controles, no hay nada. Hay locales que siguen teniendo gente a las 2, las 3 de la mañana y nadie controla», dijo.

«El ministro nos para y nos vuelve a parar con 100 personas. Estamos así desde la segunda quincena de noviembre. Hoy tendríamos que estar con 200 personas. Ayer nos atendió el viceministro Borba nos dijo que no iba a ser posible avanzar porque estamos pagando los platos rotos de navidad y año nuevo», agregó.