Este jueves en conferencia de prensa el ministro Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, socializó los documentos de negociación con Venezuela en el caso PDVSA y enfatizó en que la República del Paraguay no es quien le debe a la empresa estatal venezolana y sostuvo que quien le debe es Petropar. "La República del Paraguay no le debe nada a PDVSA, el que le debe a la empresa es Petropar. Quien representa a Petropar es su titular, no el Estado ni el procurador", expresó.

Sostuvo que la República del Paraguay no tiene nada que ver con los abogados de PDVSA. Agregó que Paraguay no puede arribar a un acuerdo sin tener la garantía absoluta de que esto se va a trasladar al proceso arbitral.

«Tenemos una dificultad. El acuerdo era extrajudicial y nosotros necesitamos un acuerdo judicial. La República del Paraguay no presta el acuerdo, por conveniente que sea no se presta. Lo que queremos es que se corrija la situación. El único pedido que me hizo el presidente fue asegurar el acuerdo. El conflicto está en Venezuela, no en Paraguay», afirmó.

«El acuerdo es comercial, es un error de apreciación. Para poder litigar se necesita un abogado, los Estados para discutir ponen diplomáticos. El acuerdo es comercial, por eso se lleva a la Cámara de Comercio para que se arbitre. El acuerdo es entre PDVSA y Petropar, por eso la demanda es contra Petropar. El actor es PDVSA y el demandado es Petropar», aseveró.