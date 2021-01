El papa Francisco ha hecho un llamamiento a los estadounidenses para que eviten la violencia, busquen la reconciliación y protejan los valores democráticos de la sociedad del país norteamericano, días después de que simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de EE.UU., obligando a los congresistas a suspender la certificación de la victoria del presidente electo, Joe Biden, informa Vatican News.

«Rezo por los que perdieron sus vidas: cinco. Perdieron sus vidas en esos momentos dramáticos. Repito que la violencia es autodestructiva, siempre. Nada se gana con la violencia y se pierde mucho», dijo el papa en su discurso del domingo.

«Insto a las autoridades del Estado y a toda la población a que mantengan un alto sentido de la responsabilidad, a fin de calmar los ánimos, promover la reconciliación nacional y proteger los valores democráticos arraigados en la sociedad estadounidense», añadió el sumo pontífice.

El papa Francisco afirmó este sábado en una entrevista con el canal italiano Mediaset que las protestas en el Capitolio de EE.UU. del pasado 6 de enero lo dejaron «estupefacto». «Ninguna población puede presumir de no tener un día un caso de violencia. Ocurre en la historia. Pero debemos entender bien, para no repetirlo, aprender de la historia, aprender que los grupos que no están bien integrados en la sociedad, tarde o temprano tendrán estos brotes de violencia», aseveró el papa.

Numerosos líderes y medios internacionales condenaron el asalto, calificándolo de «acto violento», «vergüenza» o «ataque a la democracia».

Fuente: RT