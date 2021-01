3 por 3 Todo el día

Todo el día Elías Piris, Mathías Casola, Francesco Fiorio

Elías Piris, Mathías Casola, Francesco Fiorio Facebook

Facebook Twitter

Uno de los sectores fuertemente afectados por la pandemia del coronavirus es el hotelero, debido a que se restringió el turismo y el acceso de extranjeros. Josefina Otero, vicepresidenta de la Asociación Industrial de Hoteleros del Paraguay, dijo que la recuperación es lenta y además que hay incertidumbre en debido a que el desarrollo epidemiológico cambia cada semana. Por otro lado, dijo que para la reactivación es necesario que el gobierno realice exoneraciones o descuentos.

“Lo que dieron fue financiación, pero lo que nosotros siempre planteamos es que cuando uno está mal lo peor es seguir endeudando porque llega a un momento en que esa deuda no la vas a poder recuperar viniendo con un año de pérdida. Financiación no va a dar abasto como solución. Realmente se tiene que hacer exoneraciones, quitas o descuentos teniendo en cuenta que son los sectores que a hoy no se pueden restablecer al 100%”, dijo.