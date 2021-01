El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

Todo el día Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo

Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo Facebook

Facebook Twitter

La directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, Maris Llorens arremetió contra los individuos que sostienen que en Paraguay queda la carne de segunda asegurando que la de mejor calidad es exportada. Alegó que alrededor del 40% del ganado de primera se destina al mercado local. "Debemos de parar con esa tontería", expresó.

«Hay que parar de decir que en Paraguay queda la carne de segunda, acá no hay carne de segunda porque el ganado es uno y una parte va a la exportación y la otra parte se queda en Paraguay. No hay ganado de segunda, hay solamente de primera que se queda en el mercado local el 30 o 40% para abastecer en el mercado como corresponde. Mentira es, no se puede tomar de diez vacas cinco que son feas», afirmó.

Manifestó que la ganadería no puede parar en el país ya que aseguró que da trabajo a miles de personas en diversos sectores. Refirió que desde el 2019 el rubro ganadero venía sufriendo debido a las inundaciones y luego la pandemia.