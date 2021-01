El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

Todo el día Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo

Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo Facebook

Facebook Twitter

El doctor Vicente Ruiz Pérez, gerente de Salud del Instituto de Previsión Social, admitió que el servicio de call center de la previsional nunca funcionó correctamente y que es una “deuda” que tiene el IPS con los asegurados. Dijo que el servicio debería ser entregado al sector privado- tercerizar- para que funcione bien y redireccionar a los funcionarios actuales.

Una mujer identificada como Ángela Sofía Olmedo denunció a través de su cuenta de Twitter que no pudo agendar consulta con una endocrinóloga, pese a que insistentemente realizó 219 llamadas al call center de la previsional.

219 LLAMADAS. Llamar al call center de @IPSParaguay es como buscar una respuesta del Estado paraguayo. Siempre te va a dar "ocupado" aunque hagas todo bien (seguro al día, 219 llamadas desde las 07:02 am).#ParaguayDeLaGente pic.twitter.com/efLP3GM9fH — Ángela Sofía Olmedo (@AngelaOlmedo_) January 12, 2021

“Es nuestro el call center y no funcionó nunca realmente, si bien no le corresponde a mi gerencia, pero es una deuda que tiene IPS y son cosas que se deben mejorar (…) A mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero yo creo que es uno de los servicios que IPS debe entregar al sector privado de tal manera que estos funcionarios que están ahí sean redireccionados y yo te puedo asegurar que eso va a mejorar”, manifestó.

Por otro lado, manifestó que la gerencia actualmente está con varios proyectos a desarrollar en este año.