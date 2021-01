El actor pasó un mal momento por las quejas de los clientes que se enojaron con la estrella por no cumplir por las reglas sanitarias.

Bruce Willis fue echado de un local en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el lunes por negarse a usar una mascarilla, informó el sitio Page Six. De acuerdo a la publicación, la gente dentro de la tienda se molestó porque el actor, de 65 años, no se cubría la nariz y la boca pese a tener un pañuelo alrededor del cuello, que podría haber levantado fácilmente.

La estrella de “Duro de matar” fue fotografiada por los paparazzi saliendo del local sin protección. Un representante del actor se negó hablar al respecto con el citado medio.

El condado de Los Ángeles, epicentro de la pandemia de coronavirus en California, ha superado las 10.000 muertes por COVID-19.

El lunes el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Tanto el futuro mandatario como su esposa, Jill, habían recibido el 21 de diciembre la primera dosis del inoculante desarrollado por Pfizer en el hospital ChristianaCare en Newark, Delaware, estado donde tiene su búnker de transición. En ese momento dijo a sus compatriotas que “no había nada de qué preocuparse” e instó a los ciudadanos a seguir cuidándose cumpliendo con el distanciamiento social.

La campaña de inmunización en los Estados Unidos ha tenido un arranque lento. De las casi 25,5 millones de dosis distribuidas, aproximadamente 9 millones han sido administradas — apenas un poco encima del 35% —, de acuerdo con la última actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Bruce Willis pasó gran parte de la cuarentena con su ex esposa Demi Moore y sus tres hijas mayores, Scout, Rumer y Tallulah, en la casa de la familia en Idaho.

Bruce y Demi estuvieron casados desde 1987 hasta 2000. La actriz de 58 años compartió varias fotografías del tiempo que compartió con su ex marido durante el aislamiento. Pese a que desde hace años que ya no están juntos, los actores son muy amigos.

La hija del actor, Rumer, instó recientemente a sus millones de usuarios a “usar una maldita máscara” tras conocer que había estado expuesta al virus. En las redes sociales dijo que estuvo en contacto con alguien que no le dijo que había experimentado síntomas y que no se cubrió la cara, dejándola “expuesta” a contagiarse la enfermedad.

“¡Ya no está en discusión! Estuve expuesta al covid porque alguien no sintió la necesidad de decir que tenía síntomas o usar una máscara y voy a ser honesta, estoy bastante asustada y enojada. No es tan difícil ser un ser humano decente y protegerse a sí mismo y a los demás”, expresó muy molesta en sus Historias de Instagram.

El año pasado se especuló que el matrimonio actual de Willis con su esposa Emma Heming estaba en crisis dada la elección ella de quedarse en Los Ángeles con sus hijos pequeños, Mabel y Evelyn, pero Scout luego terminó con dichos rumores. Según Scout, una de sus hermanastras pisó una aguja hipodérmica en un parque de Los Ángeles y tuvo que esperar los resultados de los exámenes médicos. “Mi madrastra tenía que estar en Los Ángeles esperando los resultados. Se quedó con mis hermanas pequeñas”, afirmó.

