Barcelona, con Lionel Messi encendido por los cuatro goles que marcó en los últimos dos partidos, enfrenta este miércoles a Real Sociedad por la semifinal de la Supercopa de España, el primer título oficial de la temporada 2020/21.

El estadio Nuevo Arcángel de la ciudad de Córdoba será la sede del partido que comenzará a las 17 y será televisado por DirecTV Sports.

Barcelona, subcampeón de la última liga, se enfrentará a Real Sociedad, finalista de la Copa del Rey, torneo que fue pospuesto por la pandemia de coronavirus, en la primera semifinal.

En la otra serie, que se jugará este jueves en el estadio La Rosaleda de Málaga, Real Madrid, ganador de LaLiga, jugará contra Athletic de Bilbao, el otro protagonista de la final de la tradicional copa española que finalmente se disputará el próximo 4 de abril.

Los ganadores jugarán la final el próximo domingo 17 en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Barcelona arrancó el 2021 de la mejor manera ya que ganó los tres partidos que disputó por LaLiga de la mano de Messi y trepó hasta el tercer puesto.

El capitán aportó una asistencia en la victoria sobre Huesca (1-0) y dos dobletes en los posteriores triunfos sobre Athletic de Bilbao (3-2) y Granada (4-0).

Messi, además, es el máximo goleador histórico de la Supercopa de España con 14 goles en 19 partidos y conquistó ocho veces este título, el último en 2018.

Palabra del DT

La posibilidad de ganar un título -en una hipotética final contra Real Madrid- le daría un envión anímico al equipo del neerlandés Ronald Koeman de cara a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Justamente, el entrenador afirmó en la conferencia de prensa: «Primero hay que ganar y luego esperar. Hay preguntas que no se pueden contestar. Lo primero es trabajar y afrontar el partido de mañana, que no es fácil. Hay que hacer buen partido para ganar a la Real Sociedad».

«No creo que seamos favoritos. No depende de una situación de un equipo últimamente. La Real tuvo un inicio grande en el campeonato. He visto varios partidos de ellos y me parece uno de los mejores equipos del campeonato, futbolísticamente hablando. Para mí no hay un claro favorito para ganar esta Supercopa«, señaló.

«Los cuatro queremos hacer el máximo para ganar el primer título de la temporada. Queremos seguir con la imagen que estamos demostrando últimamente. En juego hemos mejorado. El equipo está creciendo y queremos demostrar que estamos por el buen camino», concluyó Koeman.

Real Sociedad fue una de las revelaciones de la primera parte de LaLiga y por varias fechas lideró el campeonato pero ahora atraviesa una racha negativa ya que solo ganó uno de los últimos doce partidos.

