3 por 3 Todo el día

Todo el día Elías Piris, Mathías Casola, Francesco Fiorio

Elías Piris, Mathías Casola, Francesco Fiorio Facebook

Facebook Twitter

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión con el objetivo de concientizar a la población sobre esta enfermedad mental y sus consecuencias. El psicólogo René Pereira explicó que importancia de pedir ayuda a tiempo. Dijo que la depresión es no es una condición que uno elige y que es una enfermedad que tiene mucho que ver con cuestiones neuropsicológicos y fisiológicos y necesita ser tratada como tal.

El profesional dijo que durante la pandemia no se dispararon los índices de depresión como muchos afirman, sino más bien empezaron a tomar mucha importancia porque muchas personas en el Paraguay viven al borde de la presión, al borde del estrés y al borde de los trastornos de ansiedad.

“Lo que tenemos que entender que al principio son crisis depresivas, después son episodios que son las crisis repetidas y después vamos a un trastorno que ya sería la enfermedad”, refirió y resaltó la importancia que ante los primeros síntomas, ante la primera situaciones ya uno consulte con un profesional, “no esperar a que la situación esté muy compleja o muy complicada, como cualquier otra enfermedad”.

Por otro lado resaltó la importancia de que la ciudadanía entienda que asistir al psicólogo no significa estar loco, sino que uno tiene la necesidad de cuidar su salud mental, al igual que se cuidan otras áreas como la salud bucal, por ejemplo.

“Las enfermedades son psicosomáticas. O sea, empiezan en la psiquis y se transmiten al cuerpo que es el soma (…) El sueño para nosotros que trabajamos con la salud mental es como la fiebre, es como tomar la temperatura. Famoso te vas a consultar a un psiquiatra o un psicólogo y lo primero que te pregunta es ‘qué tal estás durmiendo’. Si está durmiendo demasiado o no puede dormir esa es como la fiebre, algo no está funcionando bien; también están los grandes cambios, te comportas de alguna manera y de repente eso cambió totalmente, hablamos de cambios en el apetito, eso ya produce un aumento o pérdida de peso; hablamos de un cansancio y una fatiga constante, sentimientos de inutilidad, odio hacia uno mismo, ahí ya entra la falta de autoestima, la culpa, no saber lidiar con la culpa, hay gente que no sabe de lidiar con la culpa, cuando mete la pata o lo niega totalmente o ya se victimiza; esa dificultad para concentrarse también, la pérdida de la memoria se da mucho por el tema de la depresión porque está muy ligado también a lo que es el estrés y a la ansiedad”, explicó.