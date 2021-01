Mirando Lejos Todo el día

El periodista Gustavo Galeano sostuvo que el 10 de marzo del 2020 fue detenido por agentes de la Base Naval de Ciudad del Este durante una cobertura en la zona del Puente de la Amistad, en Alto Paraná. Aseguró que los uniformados lo esposaron, golpearon y arrebataron de sus pertenencias. Agregó que la agente interviniente habría mencionado que se perdió la carpeta fiscal de la causa.

«Ahora justamente estábamos intentando mover para ver de qué forma esta avanzando todo esto, la agente fiscal había mencionado en un momento dado que se había perdido el expediente y que no encontraban la carpeta fiscal de la causa, eso llama la atención y estamos viendo de qué manera mover para que no quede en el famoso opareí», manifestó.

«Esto ya es del 10 de marzo del 2020, yo tenía la orden de graficar la frontera durante la cuarentena. Yo no reaccioné como dijeron los uniformados y hay videos que pueden demostrar eso. A mi me esposaron y me golpearon en la parte de la nuca entre tres, eso figura en el informe forense» , relató.

El comunicador denunció que fue “torturado” y que le habrían arrebatado de sus pertenencias. Sin embargo, explicó que antes de eso logró avisar a los demás colegas donde se encontraba y al llegar junto a él lo habrían encontrado esposado y con heridas. «Tengo audios de la agente fiscal donde me dice que no encuentra mi expediente», acotó.