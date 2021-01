Zona Franca Todo el día

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor dijo que el proyecto de interpelarlo carece de legitimación en el sentido de que no tiene voluntad de las partes. Respecto a lo expresado por el diputado Basilio Núñez, dijo que “el objetivo de Honor Colorado es que yo salga del Gabinete”. No obstante, aseguró que no pueden objetar su gestión.

El diputado Basilio Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, dijo respecto a Villamayor que “lo mejor que puede hacer el jefe de Gabinete, es renunciar”.

Es por eso que Villamayor tildó de “tontos” a los miembros de Honor Colorado por decir lo que le conviene a otros. “Que ellos establezcan lo que a ellos les conviene, yo voy a establecer lo que me conviene a mí. Ellos no me van a decir lo que me conviene a mí como yo no le digo lo que les conviene a ellos, eso pues es cosa de tontos. Hay que ser tonto para decirle al otro lo que le conviene al otro. Resuelvan ustedes”, manifestó.

“Yo entiendo cuál es el objetivo, por eso yo dije que este proyecto carece de legitimación en el sentido de que no tiene voluntad de las partes. Entonces cuando uno dice ‘vamos a llegar a un proyecto de un día, el proyecto de un día es excluyente porque yo quiero que salga esto y yo quiero que salga el otro, agarro no más una lista y eso se publicó de la gente a quien no queremos. Hoy lo expresaron nuevamente y no hay problema, tenemos que ser sinceros, para mí es tremendamente significativo y yo valoro que ellos digan que no me quieren, punto, pero no puede objetar mi gestión, ese es otro problema”, refirió el jefe de Gabinete Civil.

Por otro lado, dijo que “encantado” se presentará ante los legisladores para que lo interpelen ya que está convencido de que lo publicado contra el gobierno es equivocado. Lamentó que las informaciones publicadas respecto al intento de acuerdo de arreglar la deuda de Petropar con la petrolera venezolana PDVSA no hayan sido veraces. “Tengo la convicción absoluta, y lo he explicado, de que todo lo que se publicó en contra del gobierno es equivocado, pero absoluta y lo he ido demostrando”, aseguró.

Por otro lado, dijo que no tiene problemas en asistir porque todos están de acuerdo. Asimismo dijo que lo único que pidió que sea un día después de lo solicitado, es decir el día jueves.

Aseguró nuevamente que su participación en el caso PDVSA se limitó en recibir a Javier Troconis y Sebatián Vidal en una única reunión, versión reconocida por todas las partes, indicó. Asimismo aseguró que “yo no acepto ningún vínculo con el señor Vidal, hasta ese momento”.

Por otro lado, reiteró que fueron las propias autoridades venezolanas que contrataron al abogado Vidal y luego lo descontrataron, “es un problema de ellos y no mío”.