El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habló durante el acto de inauguración del Hospital Regional de Villa Hayes y ratificó el desafío a la ciudadanía de que si le llevan pruebas de que no cumplió con sus promesas de obras de infraestructura, renunciaría. "Si me muestran una obra que prometí en campaña y que no hice, renuncio dije y ratifico", expresó.