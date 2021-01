Ruleta Rusa Todo el día

Ivan Airaldi, representante de la Cámara de Comercios de Ciudad del Este (CDE), lamentó que en los barrios no respetan el protocolo sanitario establecido por el Ministerio de Salud para evitar el contagio masivo del coronavirus. Aseguró que los fines de semana observan aglomeraciones en los diversos barrios.

«En los barrios los fines de semanas es donde está la aglomeración y la irresponsabilidad por sobretodo. En los comercios se toman las precauciones, no se va a ver ningún video de un negocio con gente y que no se mantenga el distanciamiento o el uso del tapabocas. En los barrios es la joda total, el piki vóley o ahora que hace calor se van en los balnearios, no respetan los protocolos o el distanciamiento», aseveró.

Airaldi enfatizó que «Brasil esta teniendo un rebrote con altos indices de contagios en Alto Paraná y Santa Catarina siempre esta el temor de que se vuelvan a cerrar las fronteras, nosotros aquí estamos teniendo un crecimiento en los indices de contagios pero ya esta instalado el chip del modo COVID dentro de nuestras posibilidades, lo lamentable realmente son los barrios».