Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín y Diego Martínez

Palo Rubín y Diego Martínez Facebook

Facebook Twitter

La abogada Natalia Fretes, representante legal del empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira procesado por el caso Ronaldinho y prófugo desde el pasado viernes 18 de diciembre, sostuvo que la misma es la más interesada en que el sindicado se presente a comparecer ante la justicia ya que podría perder su vivienda particular que ofreció como garantía.

«Yo cumplí con mi mandato, soy abogada, mi deber y obligación es salvar al cliente y que el cliente después sea un reverendo hijo de puta es otra historia, yo hice, yo cumplí mi mandato y yo juré defender», afirmó.

«¿Por qué una persona inocente se va a fugar? Si la persona dice ser inocente y dice que se va a hacer cargo del delito a modo de ser beneficiado ¿por qué toma la determinación de fugarse?. Al principio no me moleste porque pensé que se fue por ahí, yo conversaba con su esposa. Yo soy la más interesada que ese señor por favor se presente y que se ponga a disposición de la justicia, lo que a mí me puede librar es que se ponga a disposición y que venga de forma voluntaria», manifestó.

La profesional del derecho sostuvo que al no recibir respuestas de parte del brasileño, acudió a sus familiares en Brasil, también consultó a las personas de la iglesia donde asistía Sousa y aseguró que desconocen del paradero del empresario. Alegó que la esposa del sospechoso ya la bloqueó en whatsapp.

El empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira, esta imputado por los hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.

Antecedentes:

Ronaldinho llegó a Paraguay para participar en la apertura de un casino y para prestar su imagen a un proyecto de ayuda gratuita a niños paraguayos. El proyecto supuestamente estaba presidido por la empresaria Dalia López, que recibió a los dos hermanos en el aeropuerto y que se encuentra prófuga y bajo orden de captura internacional.

Los dos hermanos fueron detenidos la noche del 4 de marzo y hasta su reclusión domiciliaria estuvieron encarcelados en una dependencia policial que funciona como prisión.

La investigación también vinculó a varios funcionarios de aduanas y de migraciones, presuntamente implicados en la falsificación de los pasaportes y cédulas paraguayas usados por los dos hermanos.