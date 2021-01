Mirando Lejos Todo el día

Todo el día Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez

Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez Facebook

Facebook Twitter

Este miércoles en conferencia de prensa Hernán Huttemann, asesor jurídico de la Presidencia de la República, anunció el veto total del Ejecutivo a la ley de expropiación de las tierras de Marina Cué. Al respecto, el senador Jorge Querey arremetió contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez ante la negativa al proyecto y aseguró que “tenemos la contradicción de un presidente que no puede sostener su propio punto de vista”.

«Hace poco tiempo que se mueve de nuevo el tema, Mario Abdo Benítez presenta el proyecto, se enorgullece, lo apoyamos en amplia mayoría y posteriormente tenemos el resultado hoy», manifestó.

«Eso como compensación de esa pequeña parte, no recuerdo las dimensiones exactas, eso tenia unas compensaciones de aéreas donde incluso tenían aéreas boscosas que no estaban protegidas y que iban a pasar a formar parte de un pulmón, era toda una reingeniería y bueno ahí tenemos la contradicción de un presidente que no puede sostener su propio punto de vista«, aseveró.

Los fundamentos del veto se deben a que la expropiación está en contraposición a la Ley de Deforestación 0 en la Región Oriental, ampliada por 10 años más en diciembre de 2020.

La expropiación de las 1.700 hectáreas incluyen a la Reserva Yberá para su transformación como asentamiento humano, en oposición a la Ley 6.666/20, detalló la titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski.