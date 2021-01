El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor descartó las versiones de que renunciará por la polémica causada por el caso PDVSA. "Me suena un tanto prematuro, en los planes de todos está terminar un trabajo. Escuché versiones, y hay una gran insistencia principalmente de Honor Colorado de mi salida, por la vía de la renuncia ahora que se dan cuenta de que no he hecho absolutamente nada reprochable", dijo.