«Nosotros ya no damos abasto. Los médicos de Alto Paraná no vamos a poder. Estos días son para prepararnos, nosotros no somos unos pelotudos. No nos podemos arriesgar a que le infecten a todos los del Alto Paraná, estamos en un momento muy complicado», dijo.

Agregó que el gobierno debe dar respuestas a los compatriotas que ingresaron al país. «Hay una falta total de organización», refirió.