El diputado Juan Carlos ‘Nano’ Galaverna cuestionó a los legisladores que fueron hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi para verificar la carga de insumos médicos que llegó el sábado. Dijo que es para “figuretear nomás”. Agregó que si hay indicios de corrupción hay que denunciar ante la fiscalía o la comisión bicameral, encargada de velar por la transparencia de los préstamos en el marco de la pandemia del coronavirus.

“He vito que algunos colegas se hicieron presente en el aeropuerto y la verdad no sé con qué objetivo, lo que me viene a la mente es que se fueron a figuretear, a hacer el papel de bebé, a molestar los funcionarios aeroportuarios que estaban recibiendo dichas cargas. Me pareció un espectáculo lamentable buscándole la quinta pata al gato”, manifestó ‘Nano’.

Respecto a la publicación de algunos de sus colegas que cuestionan que las cajas de insumos tengan inscripción, dijo que al parecer no leyeron el pliego de bases y condiciones que el Ministerio de Salud exige para que esas cajas ingresen al país.

Para ver la publicación completa, pulse aquí.

“Si es que tenemos alguna duda, tenemos que denunciar en la instituciones correspondientes, no ir a payasear, hacer el papel de bebé en el aeropuerto. Si hay alguna duda denunciemos ante la fiscalía, pasemos los informes a la comisión bicameral de control y ahí vamos hacer el seguimiento”, indicó.

Relacionada: Llegó el avión con insumos médicos para Paraguay proveniente de China