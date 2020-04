Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez Facebook

Facebook Twitter

El ministro Asesor de Asuntos Internacionales, Federico González se refirió al polémico caso en el que se le involucra a la fiscala General del Estado de intermediar para que el empresario Karim Salum cumpla cuarentena domiciliaria. Dijo que una noche antes de la llegada de los connacionales, un desconocido dejó el certificado médico de Salum, frente a su vivienda. “Quien dejó el documento frente a mi casa alegó que fue por parte de la fiscala General del Estado. Ella me manifestó que no envió ese documento, esta mañana".

El ministro contó que la fiscala General del Estado se comunicó con él para preguntar sobre las condiciones. “Ellas y efectivamente se comunicó conmigo un día antes (de la llegada de los connacionales de EEUU) para preguntar cuáles son las condiciones (y) las situaciones. Yo le hablé de estos cuatro escenarios, le dije cuáles son los las reglas y que solamente por excepción, en caso que los médicos que los están recibiendo determine, pueden ir a la casa, no hay otra alternativa”, explicó Gonzalez.

“Esa misma noche, llegando ya mi domicilio, bastante tarde, hubo una persona de seguridad privada que cubre la zona del barrio se acercó y me dijo que me habían dejado un documento y que había sido por parte de la señora Fiscal General”, indicó. Añadió: “abrí el documento, lo leía a medias ahí afuera todavía y puede constatar que un certificado médico de parte de un profesional haciendo mención al caso de esta persona (Karim Salum) y que tenía una situación médica particular”.

“Quien dejó el documento frente a mi casa alegó que fue por parte de la fiscala General del Estado. Ella me manifestó después que no envió ese documento, ella me dijo hoy cuando comenzamos, esta mañana”, señaló.