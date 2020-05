Zona Franca Todo el día

Uno de los representantes legales de las supuestas víctimas de Ramon González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, Abg. Federico Campos López Moreira criticó la decisión del juzgado que les concedió libertad ambulatoria. Además, arremetió duramente contra los agentes del Ministerio Público, los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal. Dijo que han de sentir vergüenza porque hicieron mal su trabajo y se dejaron meter un “gol”. Por otra parte, manifestó que la libertad de los G. Daher ya se veía venir, pero apenas está comenzando el proceso. Deher “es como esos autitos a control viejo, salió con un cablecito un ratito no más y ‘tas’ se tranca el auto”, expresó.

Este martes el juez Humberto Otazú ordenó la libertad de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo. El lamentó este hecho y dijo “hoy le tenemos a un criminal más peligroso que el EPP en Luque”.

“¿Dónde le crítico al Ministerio Público? El Ministerio Público en enero recibió 5 denuncias de hechos casi flagrantes, como confección de cheques con fechas que él (González Daher) con su letra llenaba (…) Liliana Alcaraz (y) Oscar legal a mí me dijeron que presenta de a poco, hicimos toda una estrategia, y ahora no me importa contar porque quiero que esos fiscales pasen vergüenza y tenga que explicarle a la ciudadanía qué pasó, por qué le mintieron a Federico Campos López Moreira, por qué le dijeron mete despacio para poder lograr procesalmente que este tipo se pudra en la cárcel”, manifestó.

“Acá el tema es no cansarse. Mañana vamos a reunirnos con nuestro equipo ahí de Luque y vamos a hacer una estrategia y vamos a seguir, rompiendo, rompiendo, rompiendo, hasta que la Fiscalía entienda que jugar a menos, que dejar que le metan goles no se va a dejar pasar. Esto le va a costar caro a Liliana Alcaraz Recalde, ha de estar avergonzada de su papá que era un gran señor y Legal también de su abuelo que era combatiente. En estos momentos ellos han de estar avergonzados porque se dejaron meter gol, yo me hago cargo de lo que digo”, expresó el abogado.

“Mañana tenemos un asadito porque nosotros ya sabíamos esto, nosotros cuatro años luchamos para meterle preso a esta víbora de 7 cabezas y le va a durar poco su alegría. Tranquilo no más, nosotros somos soldados, sabemos cómo se pelean y cómo se limpia el Paraguay de esta gente sucia”, señaló.

Al ser consultado por qué dijo que le durará poco a Daher “su alegría”, manifestó “porque no terminó el proceso. Él consigo una Rit procesal por un descuido gravísimo de la Fiscalía, salir. Hay muchísimas cosas que están encajonadas en la Fiscalía. A mí me gustaría que le llamen a Osmar Legal y le preguntas ‘che Osmar porque no se le imputó por la denuncia que hizo Campos López Moreira’”.

“Para mí lo grabé es lo que Liliana Alcaraz y Osmar Legal por mediocres, haraganes o corruptos, dejaron de hacer, eso me preocupa más. Del bandido ya esperamos que sea bandido. Lo que no esperamos es que el Ministerio Público no sea público, no sea del pueblo”, lamentó.