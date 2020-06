El periodista Leo Rubin y político se refirió a la imputación del presidente del PLRA, Efraín Alegre y manifestó que llama mucho la atención, “aquí hay un olor incluso a revanchismo político”. Además, dijo que la justicia paraguaya deja mucho que desear.

“Puedo tomar algunas palabras de otras personas, de gente hasta de Patria Querida que han dicho públicamente, uno de los diputados dijo que esto no correspondía, que era muy sospechoso y que la llama la atención esta imputación, incluso que podía ser utilizado políticamente. A mí también me llama la atención”, manifestó.

También leí a Rafael Filizzola en un tweet donde él decía: Efraín Alegre como presidente, él no es girador digamos de la administración, entonces él no tendría por qué ser imputado. Eso no quiere decir que pudo haber habido una malversación y hay que ver quiénes son los responsables, pero técnicamente el presidente no podía ser imputado, estoy diciéndote de lo que leí de Rafael Filizzola y por eso te digo a mí me llama mucho la atención. Yo lo veo realmente como una manipulación política”, refirió.

“Creo que tiene que ver con las decisiones políticas, porque depende muchísimo del Parlamento, dependen del Ejecutivo en muchos temas porque desde que le ponen a un miembro de la Corte Suprema y ya sabemos cómo se llega a ser miembro de la Corte, entonces creo que la justicia deja mucho que desear y me parece que aquí hay un olor incluso a revanchismo político”, dijo.