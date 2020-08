Ruleta Rusa Todo el día

El exsenador y abogado constitucionalista, Hugo Estigarriba, manifestó que la "peor clase política" se ha adueñado de la conducción del Partido Colorado, razón por la cual, a su parecer, la ANR se convirtió en un barco tomado por piratas.

«Es grave la imagen que está dando el Partido Colorado porque la peor representación política tiene a su frente, entonces ¿cómo va a salir para pedir votos para las elecciones con este tipo de conducción política, con qué discurso van a presentarse?», expresó.

Asimismo señaló que Honor Colorado y Colorado Añetete no son los dos únicos movimientos de la ANR, ya que hay otros grupos minoritarios que unidos pueden hacer frente a ambos.

Resaltó que no está resentido ni enojado con los miembros del Partido Colorado y agregó que no decidió participar porque no está conforme con el proyecto político de la ANR.