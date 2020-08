Casa Abierta Todo el día

Cada 8 de agosto recordamos el nacimiento del Poeta Popular paraguayo más grande de todos los tiempos, Emiliano R. Fernández (1894). El doctor Tadeo Zarratea lo recordó como un maestro de la linguística, que supo utilizar todo tipo de figuras literarias para impregnar sus ideas y lamentó que haya sido "vetado y marginado" por el MEC por escribir en jopará.

«El poeta marginado por el MEC»

El lingüista, aprovechó esta fecha para denunciar que el Ministerio de Educación no incluye a Emiliano R. Fernández en las mallas curriculares como parte del estudio obligatorio debido a que escribió en «jopará».

«Su cuerpo llegó al Panteón de los Héroes, pero sus obras no ingresaron todavía al Ministerio de Educación. No hay en los libros de los niños ninguna obra de Emiliano, en la malla curricular de la secundaria donde se lo debió estudiar a profundidad, no hay nada. Emiliano está vetado por los curistas del MEC. Es hora que ingrese al Ministerio porque el pueblo paraguayo lo consagra y los curistas lo desechan porque dicen que escribió en jopará y no en guaraní. Tenemos que hacer que lo conozcan. Aprovecho su cumpleaños para protestar en su nombre por esta marginación que sufre», refirió.

«Emiliano utilizó todas las figuras literarias de la lengua española, a pesar de que pareciera que su obra está ceñida a la lógica. Pareciera que nos habla como un vecino cualquiera pero no, fue un maestro. Usaba todo esto para plantar la idea. Hoy en su homenaje a sus 126 años, hago una reseña», dijo.

Emiliano R. Fernández nacía el 8 de agosto de 1896, en la ciudad de Guarambaré. Es recordado por sus míticas canciones y poesías épicas, tales como “13 Tuyutí”, “Che la Reina”, “Rojas Silva Rekávo”, entre otras, que en su momento levantaron la moral de bravos soldados que combatieron en la Guerra del Chaco (1932-1935).

Hijo de Silvestre Fernández y Bernarda Rivarola, el músico decidiría tiempo después homenajear a su madre alterando el orden de sus apellidos, presentándose social y artísticamente como Emiliano Rivarola Fernández.

De carácter bohemio y nómada, Emiliano recorrió el territorio nacional con su guitarra hasta el estallido de la Guerra del Chaco, en donde formó parte del Regimiento de Infantería Nº 13 “Tuyutí”, en donde escribía versos épicos en las trincheras chaqueñas, con los cuales supo avivar el patriotismo y el fervor de los soldados héroes del Chaco.

Falleció en Asunción un 15 de septiembre de 1949, y sus restos descansan en el Panteón de los Héroes desde el 2012, junto con otros grandes defensores de nuestra patria.