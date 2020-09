Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué

Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué Facebook

Facebook Twitter

El abogado Federico Campos Lopez Moreira, representante legal de Gerardo Stadecker Brom querella por difamación, calumnia e injuria al médico Pablo Lemir. Sostuvo que el médico se extralimitó en sus funciones y difamó a Stadecker, quien es, supuestamente, inocente en la causa de Sabrina Breuer. "Este Lemir es un González Daher de la medicina", afirmó.

Sostuvo que al llegar a la escena, estaban los doctores Bellassai y Breuer, que eran sus maestros. «Sabrina muere de un cocktel letal de remedios y de drogas, las adicciones no son un karma para esconder. Eso tienen que saber, acá se quiso esconder esto y llegaron muy lejos. Condenaron a un inocente a 40 años y este no es el primer caso en el que Lemir se equivocó. Por culpa de Lemir se instaló que Gerardo es el asesino de una mujer. La querella está instaurada y no vemos la hora de mirarle a la cara y preguntarle por qué dijo a los dos días que fue un feminicidio», dijo.

Agregó que Lemir cometió delitos y crímenes de acción penal pública y privada al no estar habilitado por ley como perito forense y no tener matrícula del Poder Judicial, por lo que viola la Constitución Nacional.