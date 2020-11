Zona Franca Todo el día

Este lunes el Tribunal de Sentencia absolvió a Araceli Sosa quien era coprocesada con Bruno Marabel por el caso Quíntuple Homicidio. La misma expresó su gratitud hacia la justicia y aseguró que busca rehacer su vida, conseguir un empleo y poder mantener a su pequeña hija.

«Estaba condenada por la gente y por los medios. Ahora pude demostrar mi inocencia (…) Yo solo quiero ser feliz con mi hija y tapar las carencias que sufrió durante estos dos años, solo eso quiero», expresó.

Sosa aseguró ser «multifacética», no obstante afirmó que entre sus especialidades esta elaborar tesis enfatizándose en la carrera de Radiología. Sin embargo explicó que «si viene de otra carrera, no importa, me pongo a estudiar y lo hago».

«Nunca me trataron mal en el Penal excepto en la Comisaría donde una mujer me golpeó en la boca porque pensó que yo tuve que ver con la muerte de los niños. Incluso a mi hermano en el Penal le torturaron. En el Buen Pastor nunca me pegaron, me cuidaban mucho las guardiacárceles. Cuando compartí con todos se dieron cuenta que yo no tenía nada que ver con lo que se me culpaba», señaló.

Mencionó que «Bruno Marabel para mí era mi compañero de trabajo y es una persona que me arrastró hasta este punto. No tengo nada en contra de él. No tengo una conclusión si es culpable o no».

Araceli Sosa estaba acusada por omisión de dar aviso de un hecho punible, frustración a la persecución y ejecución penal y reducción, guardó prisión preventiva por cinco meses. Los hechos no pudieron ser probados por la Fiscalía.

Por otro lado, el Tribunal de Sentencia condenó a 30 años de prisión a Bruno Marabel por el Quíntuple Asesinato, fue hallado único responsable del crimen de Dalma Rojas Rodas, de 23 años, sus hijos, de 4 y 6 años; su mamá, Elva Rodas y su padrastro, Julio Rojas Delvalle.